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СКР ищет виновных в выдаче плесневелой сгущенки в сухпайках в Мценске

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Следственные органы Орловской области проводят доследственную проверку по факту получения учениками сухого пайка с плесневелым сгущенным молоком.

Это произошло в школе №4 в городе Мценске. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела. Сейчас специалисты пытаются установить все обстоятельства случившегося.

Как пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное СУ СКР, случай не является единичным. Следователи должны дать правовую оценку бездействию должностных лиц, которые отвечают за обеспечение питанием общеобразовательных организаций области во время дистанционного обучения.

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