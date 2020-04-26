Выдача продуктовых наборов студентам стартовала в Пензенской области

Студенты колледжей Пензенской области начали получать продуктовые наборы. Об этом замминистра образования региона Елена Петросова сообщила в Instagram.

«Во всех профессиональных образовательных организациях Пензенской области начали выдавать продуктовые наборы для студентов, получающих среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по очной форме обучения», — уточнила она. Как напоминает ИА «Пенза-Пресс», также продукты выдают школьникам, которые имеют право на льготное питание.

В Татарстане 55 тыс. жителей, нуждающихся в помощи, получат продуктовые наборы. Об этом сообщил 23 апреля премьер-министр республики Алексей Песошин. «Это пять категорий населения, которым мы планируем выдать продуктовые наборы. Их стоимость — 1,2 тыс. рублей», — сказал он. Около 5 тыс. волонтеров в регионе оказывают помощь гражданам, оказавшимся в сложном положении.