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Отопительный сезон завершается в Калуге

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В Калуге отопительный сезон завершатся в четверг, 30 апреля. Решение об этом приняла городская управа. Там посоветовали всем предприятиям и организациям, которые обеспечивают теплом жилые дома и социальные объекты, приступить к отключениям отопления.

Как пишет газета «Весть», жилые дома, объекты социального, бытового и культурного назначения должны отключить от теплосетей до 14 мая. На следующий день специалисты начнут ремонтировать тепловые сети и готовить их к следующему отопительному сезону.

Решение о прекращении подачи тепла в дома принимается после установления теплой погоды. По нормативам среднесуточная температура должна быть выше +8 градусов в течение пяти дней.

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