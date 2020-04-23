Отопительный сезон продлили в Симферополе
Власти Симферополя приняли решение продлить отопительный сезон в городе. Об этом сообщил замглавы городской администрации Анатолий Русин.
Он сослался на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, что среднесуточные температурные показатели снизятся в ближайшие дни. Именно поэтому было принято решение отложить завершение отопительного сезона, пишет ИА «Крыминформ».
Дата, когда тепло перестанут подавать в дома симферопольцев, будет определена при наступлении стабильного потепления.
21 апреля власти объявили об окончании отопительного сезона с 22 апреля в многоквартирных домах и с 23 апреля в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурных объектах.