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Отопительный сезон продлили в Симферополе

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Власти Симферополя приняли решение продлить отопительный сезон в городе. Об этом сообщил замглавы городской администрации Анатолий Русин.

Он сослался на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды о том, что среднесуточные температурные показатели снизятся в ближайшие дни. Именно поэтому было принято решение отложить завершение отопительного сезона, пишет ИА «Крыминформ».

Дата, когда тепло перестанут подавать в дома симферопольцев, будет определена при наступлении стабильного потепления.

21 апреля власти объявили об окончании отопительного сезона с 22 апреля в многоквартирных домах и с 23 апреля в учреждениях образования, здравоохранения и социально-культурных объектах.

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