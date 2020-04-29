Полиция Вены не обнаружила бомбу в президентском дворце Хофбург

Полиция Вены сообщила, что при обыске во дворце Хофбург, где расположена канцелярия президента Австрии,после сообщения о «минировании» не обнаружили предметов, несущих угрозу для жизни. Об этом стало известно в среду, 29 апреля.

«Наши коллеги дали отбой тревоги. В ходе обыска ничего не обнаружено, всё оцепление можно снимать», — говорится в сообщении полиции в Twitter.

Австрийская полиция ранее в среду получила по электронной почте письмо об угрозе взрыва в президентском дворце Хофбург в Вене. Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали всех находившихся там людей и оцепили близлежащую территорию.Президент Австрии Александер Ван дер Беллен был доставлен в безопасное место.

Накануне, по данным австрийской газеты Krone, некий мужчина с мачете пытался проникнуть в парламент. Он был задержан полицейскими. Во время допроса он заявлял, что хотел поговорить с политиками.