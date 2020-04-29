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Хоккеист «Вашингтона» Орлов рассказал о возвращении в Москву из США

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов на время паузы в сезоне вернулся в Москву. В интервью газете «Спорт-Экспресс» он рассказал о том, как совершил перелет через восемь дней после того, как 12 марта в североамериканской лиге объявили о вынужденной остановке из-за пандемии коронавируса.

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«Вернулся в Россию, пережидаем карантин здесь с семьей. Когда я прилетел сюда, оформлял специальную бумагу. Мне звонили из поликлиники, брали мазок для теста на коронавирус. Слава богу, его не оказалось», – сказал Орлов.

Одноклубник Александра Овечкина и Евгения Кузнецова пояснил, что решил не оставаться в Северной Америке, а также не стал рисковать здоровьем своей семьи. Жена и грудной ребенок Орлова в марте были в Москве, а потому хоккеист решил лететь на родину.

В эфире для сайта НХЛ россиянин также описал необычную картину, которая запомнилась ему в московском аэропорту. По его словам, ранее подобное он видел только в фильмах.

«Не сразу выпустили из самолета. Зашли люди в костюмах, у каждого замерили температуру и всех поздравили, что ни у кого повышенной нет и все могут идти. И потом, в том числе на паспортном контроле, много людей в таких костюмах. Но никаких очередей и задержек у нас не было. Такое обычно только в фильме увидишь, а тут наяву, в реальной жизни. Странное чувство», – заметил Орлов.

По словам защитника «Вашингтона», он старается не покидать дом – если только для поездки в магазин за продуктами. При этом он купил необходимый спортивный инвентарь для поддержания формы. Вдобавок спортсмен проводит занятия на лестничной площадке.

«Главное сейчас — не переусердствовать, убивать тело нет смысла. Неизвестно, когда мы приступим к тренировкам. Как только нам предоставят какую-то информацию, начнем усердно работать. Единственное, тяжело, когда нет никаких тренировок на льду, будет сложнее входить в прежний ритм», – подчеркнул Орлов.

Сезон в НХЛ был остановлен менее чем за месяц до конца регулярного чемпионата. При этом в лиге рассчитывают возобновить игры и провести плей-офф, чтобы определить обладателя Кубка Стэнли.

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