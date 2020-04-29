Эксперты назвали «Мир после коронавируса» международным форумом №1

28 апреля в Уфе завершил работу Первый международный онлайн-форум «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии». Трансляции деловой программы смотрели на всех континентах. Аудитория в онлайне составила 5,7 млн человек. Ведущие российские и мировые эксперты обсудили проблемы, с которыми столкнется мир после пандемии коронавируса, а также пути выхода из кризиса. Конференция прошла в интерактивном формате на базе уникальной платформы bashkiria-live.com и стала первым глобальным форумом в России после отмены публичных мероприятий. После его завершения, помимо известного на весь мир бренда «башкирский мед», узнаваемость получил новый бренд «Башкирский МОФ».

Сопредседателями проекта выступили Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Ярослав Кузьминов и генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

О пленарных сессиях

Ключевыми событиями форума стало проведение российской и международной пленарной сессии «Новая реальность: государство и глобальные вызовы» и «Мир после коронавируса: евразийский взгляд». Организаторами воплощена в жизнь уникальная визуальная концепция. В российском пленаре спикеров с помощью спец-эффектов удалось собрать на виртуальной сцене, воссоздав декорации классического офф-лайн мероприятия с президиумом. Международный пленар был реализован в формате телемоста с подключением в эфир международных экспертов.

В работе российской пленарной сессии приняли участие ведущие специалисты, политики, экономисты и общественники. На онлайн-встрече выступили: Глава республики Башкортостан Радий Хабиров, первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Назаров, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. Модератором заседания выступил Генеральный директор и президент телекомпании «ВИD», вице-президент Академии российского телевидения Александр Любимов.

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, говоря о будущем, заявил, что после пандемии человечество уже не будет прежним и это требует от политиков и ученых представить новые принципы управления современным обществом. «Человечество постоянно сталкивается с глобальными вызовами, от преодоления которых зависит прогресс. Пандемия коронавируса здесь не стала исключением, наоборот, связанные с ней кризисные явления имеют более стремительный характер как для жизни человека, так и для глобальной экономической стабильности», – заявил Радий Хабиров.

В рамках презентации потенциала Республики Башкортостан была представлена уникальная модель взаимодействия инвесторов и Правительства Республики Башкортостан – универсальный инвестиционный маркетплейс. Как отметил первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров, в итоге проекта потенциальный инвестор получает практически готовый бизнес – от него требуются только вложения. «Сейчас, когда все понимают, что максимальную устойчивость демонстрирует экономический сектор, близкий к государству, Правительство Республики Башкортостан готово протянуть инвесторам руку и предложить сотрудничество на беспрецедентных условиях», - заявил Андрей Назаров.

«Мы смотрим сегодня, как Испания и Дания приняли решение о постепенном открытии учреждений, государством им даются соответствующие рекомендации. Нам очень важно иметь такие же рекомендации для бизнеса по обеспечению безопасности для того, чтобы не получить второй всплеск роста распространения инфекции, когда мы перейдем к стадии постепенного открытия предприятий», – рассказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

«Когда мы перейдем к открытию предприятий, нужно сохранить меры поддержки, которые уже приняты: отсрочки по кредитам, сниженные ставки и так далее. Надо понимать, что первое время у предприятий не будет выручки», – уточнила Чупшева.

«Уже сейчас нужно смотреть на возможность постепенного выхода из карантинного состояния. Если мы не будем работать, у нас есть серьезный риск, что технологические цепочки, которые сегодня ещё можно восстановить, окончательно разрушатся. Однако если мы продержимся какое-то время в этом состоянии, это будет атрофия отдельных частей экономики, что повлияет на всё тело российской экономической системы», – заявил уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Малый бизнес всегда сам решал свои вопросы, какие бы сложные периоды мы ни проходили, единственное, что мы просили – не мешайте нам сейчас. И в этом кризисе мы просим: перенесите нам обязательства по налогам, и не только пострадавшим отраслям, а как можно большим отраслям, где есть резкое снижение выручки, перенесите нам обязательства по налогам минимум на полгода, а не только тем нескольким кодам ОКВЭД, которые сейчас отнесены к наиболее пострадавшим. Помогите нам решить вопрос с переносом арендных платежей, и, кроме того, есть большие вопросы у тех, кто имеет кредиты перед банками», - предложил меры помощи бизнесу президент «Опора России» Александр Калинин.

В работе международной пленарной сессии «Мир после коронавируса: евразийский взгляд» приняли участие ведущие российские и мировые эксперты, политики, экономисты и общественники. На онлайн-встрече выступили экс-министр иностранных дел Италии, президент Института Евразийских Исследований Франко Фраттини, бывший премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт, физик-теоретик, активный популяризатор науки, футурист Митио Каку, кинорежиссер Люк Бессон, ведущий эксперт по геополитическим вопросам Параг Ханна, эссеист, писатель Нассим Талеб. Модератором выступила телеведущая Ксения Собчак. Она открыла форум словами благодарности организаторам мероприятия, а также напомнила гостям о том, чем знаменит Башкортостан. «Наверное, каждый, кто подумает о Башкортостане, подумает о… Кстати, о чем мы подумаем? Наверное, в первую очередь мы все вспомним башкирский мёд. Но, если подумаем ещё, мы вспомним, что именно эта республика делает и поставляет больше всего бензина; а также вот та самая сода, которая стоит на каждой кухне, она тоже родом из Башкортостана. А ещё в небе летает огромное количество самолётов и вертолётов с двигателями, которые тоже делаются в Башкирии», — сказала модератор форума.

По словам бывшего премьер-министра Швеции Фредрика Рейнфельдта, после коронавируса мировая экономика столкнется с рецессией, которая может стать глубочайшей в истории. Для того чтобы избежать затяжного кризиса, необходимо уже сейчас начинать ослабление ограничительных мер и перезапуск экономики.

Экс-министр иностранных дел Италии Франко Фраттини рассказал об опыте борьбы с коронавирусом страны, которая считается наиболее пострадавшей в Европе.

«Когда европейские страны решили закрыть границы, думая, что это проблема только Италии, мы сделали ставку на политику сотрудничества. Ведь речь идёт о такой плотности населения, при которой карантин только усугубит ситуацию. Италию невозможно заблокировать. В итоге Евросоюз понял, что нужно проявить солидарность со всеми странами мира в борьбе с пандемией коронавируса», — сказал дипломат.

Ксения Собчак предположила, что пандемия коронавируса также может повлиять на геополитическую обстановку в Европе. В частности, кризис способен спровоцировать пересмотр отношений внутри Евросоюза.

«Стали возникать разговоры о том, что именно Россия, Китай и Куба первыми откликнулись на призыв о помощи от Италии. Это тоже символично, потому что в каком-то смысле говорит о том, что будет некий пересмотр отношений именно внутри Евросоюза, потому что ЕС сам по себе остался с темой, в рамках пандемии, вызывающей некоторые вопросы, в том числе внутри Италии и самого народа Италии», — заявила Собчак.

Знаменитый французский режиссер Люк Бессон рассказал о важности единения в условиях пандемии.

«Нам необходимо задуматься о будущем. В последнее время ввиду сложившейся ситуации в некоторых странах имеется проблема с нехваткой продовольствия, и в это непростое время нам необходимо сплотиться. Мой посыл ко всем от 20 до 80 лет заключается в том, что надо быть лучше, чем прошлое поколение. Только тогда мы сможем называться обществом! Нам также надо поддержать молодежь. У них должно все получиться, у них есть энергия и драйв», — отметил Бессон.

Физик-теоретик, активный популяризатор науки, футурист Митио Каку сравнил текущую ситуацию в мире с Великой депрессией. В борьбе с инфекцией человечеству помогут новейшие технологии, считает эксперт.

Рабочие секции

В рамках форума состоялось 9 рабочих секций, в которых приняли участие более 100 спикеров из 35 стран. Эксперты сошлись во мнении, что России нужно принять экстренные и неординарные меры для спасения экономики и поддержания социального уклада страны. Необходимо развивать медицину, искусственный интеллект, диджитал-сферу и другие направления, которые позволят стимулировать спрос и не допустить затяжной рецессии.

Так, в рамках секции «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?» участники форума обсудили последствия для мировой экономики, а также пути скорейшего выхода из рецессии. Приглашенные аналитики заявили, что выход из сложившейся ситуации может быть затяжным, восстановление экономики займет несколько лет.

По мнению вице-президента АО «Российский экспортный центр» Станислава Георгиевского, мировая экономика сможет перейти к росту не ранее чем через полтора года. При этом выход на докризисные показатели будет возможен только в 2022 году.

Президент Ассоциации итальянских промышленников в России (Confindustria Russia) Эрнесто Ферлинги сравнил нынешнюю ситуацию с послевоенной экономикой.

«Такой Европу мы не видели даже после Второй мировой войны. Пандемия повлияла на развитие экономики во всех регионах мира. В 2019 году мы прогнозировали рост качества жизни, но фактически сейчас мы имеем минус 3 процента мирового ВВП, что составляет 9 триллионов долларов», — сказал он.

Эксперты секции «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий» сошлись во мнении, что посткоронавирусный рынок труда значительно изменится.

Участники секции ритейлеров обсудили перемены в поведении покупателей. Ассоциация компаний интернет-торговли провела обсуждение, посвящённое проблемам ритейла и e-commerce «Магазины 4.0 Апрельская Пятилетка и новая стратегия развития».

В рамках секции «Уроки в пижаме. Старая школа по новому адресу» участники форума обсудили влияние COVID-19 на образование. Эксперты пришли к выводу, что кризис подстегнет вузы к внедрению новых технологий и переходу образования в онлайн-формат.

Секция «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы» собрала российских и зарубежных экспертов, которые рассказали о том, как изменится общество после пандемии. Аналитики пришли к выводу, что кризис станет проверкой на прочность для современного общества и проверит его на моральную устойчивость.

Эксперты секции «Covid & Media: доверие против хайпа» обсудили изменение информационной сферы во время пандемии. В частности, во время кризиса на первый план вышла необходимость проверки информации о заболевании.

При этом многие эксперты отмечают, что пандемия подстегнет развитие онлайн-услуг, благодаря чему мир вступит в цифровую эру ускоренными темпами. В частности, уже сейчас образовательные учреждения оценили преимущества работы онлайн и перевели часть программ в цифровой формат.

«Кризис нас подхлестнул, и мы пробежали дистанцию годовую или, может быть, даже двухгодовую в течение 3-4 недель. Дальше онлайн будет только нарастать. Но это будет смешанное обучение, где будут элементы онлайна и оффлайна», — сказал президент Московской Школы Управления «Сколково» Андрей Шаронов.

После кризиса некоторые сферы кардинально изменятся. Так, поездки в офис, к которым привыкло общество, в будущем уже не будут обязательными.

«Мы не вернемся в ту же офисную среду, которая была до кризиса. Если, к примеру, вы раньше работали в дизайне и обсуждали все вопросы в офисе, то ситуация 100 процентов изменится», — заявил директор итальянской инженерной компании DBA Group Рафаэле де Беттин, который поделился опытом борьбы с последствиями кризиса в Италии.

Ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов отметил, что пандемия коронавируса протестировала общество на предмет моральной устойчивости.

«Ситуация с коронавирусом проявила готовность правительств включать режимы заморозки, а людей — следовать этим правилам. Здесь проявляется коллективный моральный выбор, о котором мы позабыли в погоне за экономическим ростом. У нас социальные проблемы были с одной стороны, а экономический рост, доходность — с другой. Теперь мы их соединили и взвесили, что важнее», — сказал он.

О соглашениях

Башкирия подписала соглашение о развитии инвестпроектов в сфере здравоохранения и санаторно-курортной отрасли. Документ в режиме онлайн во время форума «Мир после коронавируса: взгляд из сердца Евразии» согласовали Глава республики Радий Хабиров, председатель правления компании «InterHealth Canada» Эмад Эль-Дукаир и представитель фирмы «IHDpay group» Чун Юан Чанг. Ключевыми направлениями станут: определение перспективных отраслей медицины, реализация инвестиционных и научно-исследовательских проектов, развитие санаторно-курортной отрасли, современных технологий лабораторной диагностики и формирование благоприятного инвестклимата в здравоохранении.

После завершения форума по его итогам ожидается подписание и других перспективных соглашений. Интерес к форуму проявили крупные иностранные инвесторы: Эрнесто Ферленги, президент Ассоциации итальянских промышленников в России, Раффаэле Де Беттин, исполнительный директор компании DBA GROUP S.p.A., член конфедерации итальянской промышленности (Италия), Чжоу Лицюнь, генеральный директор China Chengtong International Investment Co., Президент АО «Гринвуд», Президент Союза китайских предпринимателей в России, д-р Эмад Аль-Дукайр, президент InterHealth Canada KSA, председатель саудовско-британского совместного делового совета, член исполнительного комитета Российско-Арабского делового совета (Саудовская Аравия), Келли Лефковитц, директор по инвестициям China American Global Fund (США), д-р Сучай Танавастьен, главный технический директор Empire Digital Company Limited, старший советник Datagate Сompany Limited (Таиланд).

Со знаменитого режиссера Люка Бессона взяли обещание снять в республике фильм по мотивам башкирского эпоса. Надежду на то, что Бессон согласится, выразила ведущая форума Ксения Собчак во время видеосвязи с режиссером. Идею поддержал и Радий Хабиров.

О программе

Во время форума прошло 12 деловых мероприятий: 9 рабочих секций, в которых приняли участие более 100 спикеров, пресс-конференция, а также два пленарных заседания – международное и российское.

Эксперты обсуждали ключевые темы посткороновирусной реальности. Темами секций стали: «Глобальные рынки в кризис: падение или передел?»; «Человеческий капитал. Кризис рынка труда и потенциал онлайн-профессий»; «На дне коронакризиса или снизу постучат? Философия бизнес-решений»; «Covid & Media: доверие против хайпа»; «COVID-19 и мировая экономика: от глобальной рецессии к новому экономическому росту»; «Коронаимпульс. Трансформация событийной индустрии»; «Магазины 4.0. Апрельская Пятилетка и новая стратегия развития»; «Уроки в пижаме». Старая школа по новому адресу»; «POST-COVID. Общество и новые социальные вызовы».

Также три мероприятия прошли в формате телемоста: Российская пленарная сессия «Новая реальность: государство и глобальные вызовы», модератором которой выступил Александр Любимов; пресс-конференции с международными и российскими участниками форума (Радий Хабиров, Светлана Чупшева, Митио Каку. Модератор – Ксения Собчак); Международная пленарная сессия «Мир после коронавируса: евразийский взгляд», которую модерировала Ксения Собчак.

Об участниках

На официальной платформе регистрацию прошли порядка 10 тысяч человек; форум смотрели в 35 странах, это: Россия, США, Великобритания, Германия, Швейцария, Италия, Испания, Франция, Япония, КНР, Индонезия, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Саудовская Аравия, Сирия, Катар, Турция, Швеция, Мексика, Австрия, Армения, Греция, Польша, Казахстан, Украина, Молдова, Сербия, Чехия и другие.

Ключевыми российскими спикерами стали: Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив; Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан; Ярослав Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета Высшая школа экономики; Григорий Рапота, Государственный секретарь Союзного государства; Олег Салагай, заместитель министра здравоохранения Российской Федерации; Борис Титов, Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей; Алексей Репик, член Экономического совета при Президенте РФ, сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»; Андрей Шаронов, президент Московской школы управления «СКОЛКОВО»; Игорь Юргенс, российский экономист, президент Института современного развития (ИНСОР), профессор ВШЭ; Ирина Киркора, заместитель председателя Совета по правам человека при Президенте Российской Федерации; Антоний Швиндт, директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации; Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России, Исак Фрумин, заслуженный профессор, научный руководитель института образования НИУ ВШЭ; Сергей Беляков, президент Ассоциации компаний розничной торговли, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, председатель правления Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития; Артем Соколов, президент Ассоциации компаний интернет-торговли, Роман Карманов, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России.

В работе форума приняли участие иностранные эксперты практически из всех сфер:

Стив Эванс, директор по исследованиям института производств и промышленности инженерного факультета Кембриджского Университета; Роджер Маннингс, председатель совета директоров Российско-Британской торговой палаты, независимый член Совета директоров ПАО «Лукойл»; Чарльз Хендри, президент консультативного совета Российско-Британской Торговой Палаты; Филип Перкон, основатель и генеральный продюсер Недели российского кино в Великобритании; Михаэль Хармс, исполнительный директор Восточного комитета германской экономики; Стефан Койтер, депутат Бундестага; Франко Фраттини, экс-министр иностранных дел Италии, президент Института Евразийских Исследований; Массимилиано Феррари, советник по международным делам региона Ломбардия (Италия); Умару Абдурахаман, депутат Национального собрания Республики Нигер; Лауреано Факундо Ортега Мурильо, спецпредставитель Президента Никарагуа по вопросам отношений с Россией; Иван Акоста, министр финансов Никарагуа; Рапота Григорий Алексеевич, государственный секретарь Союзного государства; Юмашева Инга Альбертовна, депутат Государственной Думы; Марданшин Рафаэль Мирхатимович, депутат Государственной Думы; Мария Янушевич, депутат парламента Сербии; Нассим Талеб, эссеист, писатель, статистик, трейдер и риск-менеджер; Параг Ханна, ведущий эксперт по геополитическим вопросам, писатель, автор ряда мировых бестселлеров, старший научный сотрудник Центра Азии и Глобализации Института общественной политики имени Ли Куан Ю при Национальном университете Сингапура, основатель и генеральный директор консалтинговой компании FutureMap; Тунч Сойер, мэр г. Измира (Турция); Люк Бессон (кинорежиссёр, сценарист, продюсер и писатель); Фредрик Рейнфельдт, экс-премьер-министр Швеции; Митио Каку, физик-теоретик, активный популяризатор науки, футурист; Лучиани Джакомо, научный руководитель магистерской программы «Международная энергетика» Парижской школы международных отношений; Сьянс-По (Париж, Франция), профессор Института проблем развития и международных исследований (Женева, Швейцария); Кабаби Мануэль Сакаль, президент и основатель Plus International Bank в Майами, США.

Об информационных партнерах

О форуме написали более 100 российских и международных изданий. Трансляция пленарных секций велась на русском и английском языках, в том числе на Россию и Европу (телеканал RT) и арабский мир (крупнейший пан-арабский телеканал Аль-Маядин). Деятельность форума освещали 20 международных и федеральных информационных партнеров, 10 из которых транслируют мероприятие в прямом эфире.

Стратегическими информационными партнерами форума выступили издательский дом «Комсомольская Правда» и информационное агентство ТАСС. Генеральными партнерами стали: МИЦ «Известия», информационное агентство «Интерфакс», информационный портал «Утро.ру» и агентство «ФедералПресс». Международными информационными партнерами стали телеканал Russia Today; пан-арабский телеканал «Аль-Маядин»; агентства Washington Morning и Asian Morning; телеканалы Sama TV; Telesur; SANA. Информационными партнерами выступили: «Эхо Москвы»; «Правда.ру»; «Банки и финансы»; «Новые Известия»; «Media invest» и «Expomap».

ИД «Комсомольская Правда» выступили организаторами секции: «Covid & Media: доверие против хайпа», участие в которой приняли первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», сопредседатель комитета по СМИ и информационной политике Ассоциации менеджеров России Роман Карманов; заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай; председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев; директор Международного Института Политической Экспертизы Евгений Минченко; директор департамента медиа НИУ Высшая школа экономики Илья Кирия; генеральный директор ИА «ФедералПресс» Иван Еремин; директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.