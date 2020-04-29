Фонтаны в Тамбове включат позже обычного срока

В Тамбове включение фонтанов состоится позже привычного срока. Конструкции начнут работу после завершения режима самоизоляции.

Обычно фонтаны включают в городе в конце апреля. на текущий момент большинство объектов готово к работе. Специалисты проверили техническое состояние фонтанов, провели монтаж оборудования и ремонт облицовки, помыли чаши и подготовили конструкции к пусконаладочным работам. Об этом сообщает «Онлайн Тамбов.ру».

Во время майских праздников в парках, скверах и на площадях продолжится патрулирование с целью выявления нарушителей режима самоизоляции.Кроме того, с 27 апреля в Тамбовской области запрещено посещение лесов и водных объектов. Также приостановлена продажа товаров для отдыха на природе и пикников.

Ранее запуск фонтанов отложили в Калининграде. Предполагается, что объекты запустят после 11 мая.