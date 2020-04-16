Фонтаны в Красноярске включат в срок

В Красноярске городские фонтаны заработают точно в срок. Их включат ко Дню Победы. Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию, традицию решили не нарушать.

Как рассказали ИА KrasnoyarskMedia в городской администрации, фонтаны уже начали готовить к лету. Специалисты убрали элементы зимней иллюминации и укрывные конструкции, занялись прочисткой трубопроводов. Позже на фонтаны вернут электрическое и насосное оборудование, вычистят чаши и наполнят водой.

На каждом из 30 фонтанов в начале мая проведут пробный запуск. Это необходимо для проверки исправности всех систем. Фонтаны, которые принадлежат коммерческим структурам, принято также включать к 9 мая. В этом году решение о сроке их запуска будут принимать сами владельцы.