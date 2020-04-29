Сбежавшего из больницы ульяновца отправили на принудительное лечение

В Ульяновской области суд отправил на принудительное лечение мужчину, который сбежал из больницу. Он был болен туберкулезом.

По данным прокуратуры, 34-летний житель села Кивать был поставлен на учет и госпитализирован в туберкулезный диспансер. Медики предупредили пациента, что он заразен и может быть опасен для окружающих. Тем не менее мужчина самовольно покинул диспансер, пишет 1ul.ru.

Прокуратура Кузоватовского района направила в суд иск о принудительном лечении пациента. Иск удовлетворен в полном объеме.

Ранее сообщалось, что в самарской школе было выявлено четыре случая туберкулеза среди учеников.