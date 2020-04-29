В РФ перекрыли канал контрабанды лома драгоценных металлов

В России пресекли вывоз драгоценных металлов за границу. Грузовик с автомобильными катализаторами, которые содержат драгметаллы, задержали в Смоленской области. По оперативным данным груз на сумму свыше двухсот миллионов рублей планировали вывезти в Германию. В офисах и складах мошенников обнаружили ещё 700 кг. перемолотых катализаторов.