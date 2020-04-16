ФСБ задержала подростка, планировавшего теракт

Сотрудники ФСБ задержали в Красноярске подростка, планировавшего теракт. При обыске у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья, патроны к нему и четыре самодельных взрывных устройства. Также были найдены средства связи и личные дневники, в которых описывались планы подготовки преступления. На допросе задержанный признался, что собирался напасть на школу.