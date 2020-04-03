ФСБ предотвратила теракты на Ставрополье и в ХМАО

ФСБ предотвратила теракты в Ставропольском крае и в Ханты-Мансийском автономном округе. В Югре трое боевиков планировали взрыв в одной из торговых точек города Лянтор. Они успели собрать бомбу, при задержании у них также изъяли оружие. На Ставрополье двое боевиков готовили нападения на полицейских и теракты в людных местах. Один из исламистов оказал сопротивление и был уничтожен, второго задержали