ФСБ задержала группу подпольных оружейников

У подпольных оружейников на территории России от Крыма до Хабаровска ФСБ изъяла 95 стволов и 17 кг взрывчатки. Изъятые средства направлены на криминалистические исследования, по результатам которых будут приняты процессуальные решения. Всего незаконным хранением и оборотом оружия занимались семь подпольных мастерских.