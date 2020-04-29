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В Омске закрыли на карантин два подъезда из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Два подъезда в многоэтажных домах в Омске закрыли на карантин из-за коронавируса. Об этом 29 апреля сообщило «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

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«Там люди с подтвержденным диагнозом (коронавирус), находящиеся на амбулаторном лечении. УМВД контролирует соблюдение режима самоизоляции», — сообщили агентству.

Их закрыли на карантин 26 апреля. Сколько людей там находится, не уточняется.

Ранее 28 апреля RT сообщил, что в Омске власти изолировали целый подъезд жилого дома из-за того, что один из жильцов заразился коронавирусом. Людям разрешено покидать квартиры только для короткой прогулки с собакой или для того, чтобы забрать продукты, которые приносят родственники или знакомые.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

квПо данным оперштаба на 29 апреля, за сутки в России выявили 5841 новый случай заражения коронавирусом. В настоящий момент в стране зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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