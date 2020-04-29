По меньшей мере 36 человек погибли при пожаре в южнокорейском Ичхоне

Не менее 36 человек погибли и 10 пострадали из-за пожара в городе Ичхон на северо-западе Южной Кореи. Об этом в среду, 29 апреля, сообщило агентство Yonhap со ссылкой на местные власти.

По его данным, возгорание произошло в районе 13:30 (7:30 мск) на строительной площадке склада. На объекте находилось порядка 78 рабочих, местонахождение большинства из которых пока неизвестно.

По предварительным данным, причиной пожара стал взрыв газа при проведении строительных работ в подвале, после чего огонь распространился на всё здание. Спустя пять часов после начала пожара возгорание было потушено.

24 апреля в Краснодаре в многоэтажном доме произошел взрыв, несущие конструкции здания не были повреждены, а жильцов подъезда эвакуировали.

По предварительным данным, инцидент мог спровоцировать хлопок газа, за которым последовал пожар.