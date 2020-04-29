В Москве приостановят дистанционное обучение

Дистанционное обучение в Москве приостановят с 1 по 11 мая. Ограничения коснутся колледжей, школ и учреждений дополнительного образования. Накануне в России продлили режим нерабочих дней. До 11 мая запрещено проводить любые массовые мероприятия. Власти планируют начать поэтапный выход из самоизоляции с 12 мая.