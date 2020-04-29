Дело возбудили против матери в Татарстане за жизнь с детьми в лесу

В Татарстане 35-летняя женщина с детьми ушла жить в лес из-за боязни «чипирования». По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранительных органов, женщина с двумя детьми отправилась в лес 5 апреля и до 18 апреля проживала в построенном шалаше. Первые два дня они питались хлебом и четырьмя луковицами, которые взяли с собой в качестве запаса. Когда еда закончилась, мать стала кормить детей листьями.

Спустя почти две недели изоляции старший сын обратился за помощью к нефтяникам, пока мать спала. На данный момент оба ребенка находятся в больнице в состоянии истощения, сообщает InKazan.ru.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Женщина находится под подпиской о невыезде, инициирована процедура изъятия детей у подозреваемой. Ранее жительница Татарстана не состояла на учете в психоневрологическом диспансере.