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«Газпром» отреагировал на протесты на месторождении в Якутии

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Фото: РИА Новости/Игорь Агеенко
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Руководство компании «Газпром добыча Ноябрьск», сотрудники которой вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом на Чаяндинском месторождении в Якутии, сообщило 29 апреля, что не планирует вывозить рабочих с объекта.

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«Сформирован резерв работников на случай необходимости смены вахтового персонала», — приводит «РИА Новости» слова представителя компании.

Также представители компании отметили, что руководству известно о факте недовольства работников, при этом уточнили, что вопросами их эпидемиологической безопасности занимаются «исключительно руководства» подрядных организаций, в которых работники оформлены.

28 апреля в СМИ появились сообщения о том, что вахтовики недовольны условиями проживания, а также недостатком информации о числе заразившихся коронавирусом. Прокуратура инициировала проверку соблюдения прав рабочих.

Глава Якутии Айсен Николаев заявлял, что в вахтовых поселках был проведен тотальный анализ на коронавирус и количество положительных тестов может быть «очень значительным». По данным оперштаба, коронавирус подтвердился у 16 рабочих, все они вывезены с месторождения. Трое из них уже выздоровели.

По состоянию на 28 апреля в якутские больницы были госпитализированы 56 человек, еще 39 находятся на лечении в Ноябрьске.

К

В настоящий момент в России зарегистрировано 99 399 случаев коронавирусной инфекции, 972 пациента скончались.

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