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Новое изображение герба утвердили в Омской области

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В Омской области утвердили новое изображение официального герба региона. Документ о внесении изменений подписал губернатор Александр Бурков.

Согласно документу, устанавливаются три версии герба, которые равноценны между собой. Это малый герб с короной, средний герб с короной и лентой, а также гербовой щит.

«В червленом поле серебряный крест, обремененный узким волнистым лазоревым столбом, поверх которого в средокрестии — червленым контуром крепость о пяти бастионах, одним бастионом вверх. Щит увенчан древней царской короной и окружен лентой ордена Ленина», — цитирует геральдическое описание герба ИА «Город55».

Воспроизведение герба должно соответствовать его геральдическому описанию. При этом до 1 января 2030 года допускается использование изображения старого герба.

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