Тарские ворота и золотые дубовые ветви уберут с герба Омской области

С герба Омской области исчезнут Тарские ворота и золотые дубовые ветви, а золотой крест изменится на серебряный. Новый вариант герба обсудили депутаты регионального заксобрания, ранее он уже был одобрен геральдическим советом.

В среду, 15 марта, изменения в закон «О гербе и флаге Омской области» рассмотрели на комитете по законодательству и местному самоуправлению и собственности. В четверг обсуждение продолжили на соцкомитет и по аграрной политике, природным ресурсам и экологии, пишет ИА «ОМСКРЕГИОН».

Новый вариант герба был разработан после рекомендаций Геральдического совета при президенте РФ. В пояснительной записке к проекту говорится, что описание и изображение нынешнего герба Омской области не соответствует основным геральдическим нормам. В частности, правила не допускают наложение металла на металл и помещения в гербе конкретных архитектурных сооружений.

Новый вариант предварительно одобрен председателем геральдического совета при президенте РФ государственным герольдмейстером Георгием Вилинбаховым.

в червленом поле серебряный крест, обремененный узким волнистым лазоревым столбом, поверх которого в средокрестии — червленым контуром крепость о пяти бастионах, одним бастионом вверх. Щит увенчан древней царской короной и окружен лентой ордена Ленина», — приводит геральдическое описание герба ИА «Омскрегион».