Жителей Псковской области будут штрафовать за неуважение к гербу

В законодательство Псковской области внесены дополнения по поводу административных нарушений. Местных жителей будут штрафовать за надругательство над государственной символикой региона.

Речь идет об использовании флага, герба и гимна Псковской области, а также о символике муниципалитетов. Ранее закон предполагал наказание за использование государственной символики без надлежащих оснований для физических лиц и чиновников. Теперь штрафом будут облагаться и юридические лица, пишет Псковская лента новостей.

Согласно обновленному закону, за использование официальных символов региона и муниципальных образований с нарушением установленных требований физлицам грозит штраф от 1 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — до 5 тыс. рублей. Юридическим лицам придется заплатить от 5 до 10 тыс. рублей. За надругательство и проявление неуважения физическим лицам грозит штраф от 2 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — до 15 тыс. рублей.