Памятник поэту Белозерову восстановят в Омске

В Омске планируют восстановить памятник детскому поэту Тимофею Белозерову. Грант на эти цели в размере 459 тыс. рублей выиграла общественная организация «Молодежный совет».

Как объяснила председатель организации Алина Гермизеева, средства пойдут на второй этап проекта восстановления. В прошлом году, также на средства гранта, была разработана научно-проектная документация. В 2020 году на ее основе завершат работы по сохранению объекта культурного наследия, пишет ИА «Город55».

Памятник Белозерову установлен на могиле поэта. Он представляет собой стелу из листового железа с горельефом, также здесь расположена именная табличка. В конце прошлого века монумент разрушили вандалы, они спилили горельеф и табличку.

Могила поэта находился в реестре объектов культурного наследия. В связи с этим понадобилась разработка проектной документации, которую выполнили специалисты.

20 апреля сообщалось, что в Омске железнодорожники приступили к ремонту и отделке помещений пассажирского вагона 1938 года, который является частью исторической композиции «Памятник паровозу».