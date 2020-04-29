За сутки от коронавируса в России скончались 108 человек

В России за последние сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались 108 человек. Об этом в среду, 29 апреля, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением заболевания.

Всего за время эпидемии от коронавируса умерли 972 человека.

В частности, за последние 24 часа летальные случаи зафиксированы в Москве — 67, Подмосковье — 16, Ставропольском крае — четыре.

Всего в России за сутки диагностирован 5841 случай заболевания, общее число диагнозов за всё время составляет 99 399 человек. При этом у 2624 (44,9%) новых инфицированных симптомов не было.

Накануне президент России Владимир Путин поручил продлить режим нерабочих дней в стране до 11 мая включительно. При этом он отметил, что в стране замедлилось распространение заболевания COVID-19, так как ежедневное число новых инфицированных стабилизировалось. Путин подчеркнул, что на пик заболеваемости выйти пока не удалось, а риски заражения выходят на верхнюю планку.

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