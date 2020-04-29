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Более 200 уличных светильников заменят в Ухте

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Власти Ухты закупают порядка 200 уличных светильников. С запросом на госзакупку выступило муниципальное предприятие «Горзеленхоз». Всего для города необходимо приобрести 226 светодиодных светильников, которыми заменят старые фонари.

Как пишет ИА «Комиинформ», стоимость закупки составляет 2,169 млн рублей. Это будут собственные средства предприятия. Светильники в Ухту должны поставить в мае. Затем начнутся работы по благоустройству. Светильники изготовлены из алюминиевого корпуса темного цвета.

Ранее власти Ухты опубликовали дизайн-проекты благоустройства пяти районов. Жители города сами выбирали территории, которые нуждаются в преображении. Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

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