Умер Великий магистр Мальтийского ордена

Князь 80-й и Великий магистр Мальтийского ордена Джакомо Далла Торре дель Темпьо ди Сангвинетто скончался в Риме в возрасте 75 лет. Об этом 29 апреля сообщается на сайте организации.

Причиной смерти главы ордена послужила неизлечимая болезнь, которую медики диагностировали у него несколько месяцев назад. Исполнять обязанности главы ордена до избрания нового магистра временно будет великий командор Руй Гонсалу ду Валле Пейшоту де Виллаш-Боаш.

Во вторник, 28 апреля, Далла Торре доставили в одну из римским клиник в критическом состоянии. Из источников в руководстве Мальтийского ордена «РИА Новости» стало известно, что Великий магистр не был инфицирован коронавирусом, причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

«Это прискорбное известие, тем более что великий магистр активно работал буквально до самого последнего времени», — приводит RT сова представителя ордена.

Последняя его рабочая поездка состоялась в январе Республику Бенин. После этого он почувствовал себя плохо, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Джакомо Далла Торре избрали главой Мальтийского ордена в мае 2018 года на специально созванном заседании Государственного совета, участие в котором приняли 54 выборщика. Он стал 80-м великим магистром в истории этого старейшего из действующих в мире рыцарских орденов.

Суверенный военный орден госпитальеров Святого Иоанна, Родоса и Мальты был основан крестоносцами в Иерусалиме в 1048 году. Мальтийский орден имеет статус наблюдателя при ООН, поддерживает дипломатические и официальные отношения со 116 государствами, включая Россию. В настоящее время штаб-квартира ордена находится в Риме.