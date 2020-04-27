Умер автор известных фотографий Высоцкого и Барышникова

В Нью-Йорке на 83-м году жизни скончался русско-американский фотограф Леонид Лубяницкий. Об этом сообщает издание RUNYweb.

Известность Лубяницкому принесли фотографии барда Владимира Высоцкого, поэта Иосифа Бродского, танцовщика Михаила Барышникова, виолончелиста Мстислава Ростроповича, президента США Ричарда Никсона, бразильского футболиста Пеле, американского драматурга Артура Миллера и других.

В последние годы фотограф боролся с раком и проводил время в реабилитационном центре в Верхнем Ист-Сайде в Нью-Йорке.

Леонид Лубяницкий — фотограф в третьем поколении. Он дружил с Бродским и был учителем фотографии Барышникова.

Ранее 26 апреля известный итальянский журналист, публицист и общественный деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни.