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В WhatsApp увеличили число участников звонков из-за коронавируса

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Фото: Global Look Press/Depo Photos/Keystone Press Agency
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Разработчики мессенджера WhatsApp вдвое увеличили число участников в аудио- и видеоконференции: одновременно теперь могут общаться до восьми человек. Об этом говорится в блоге компании.

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Увеличение лимита объяснили новыми реалиями жизни в связи с введенными ограничениями из-за коронавируса. Режим самоизоляции спровоцировал рост спроса на групповые онлайн-беседы, пишет НСН.

«Многие из нас остались вдали от друзей и семьи. Из-за этого люди по всему миру стали чаще использовать голосовые и видеобеседы в WhatsApp», — цитирует телеканал «360» слова разработчиков.

Чтобы активировать изменения, необходимо обновить мобильное приложение в Google Play или в Apple Store. Отмечается, что специалисты работали над этой функцией с начала месяца, ранее она была доступна только в тестовых версиях, отмечает «Газета.ру». Процесс добавления участников остался прежним: для этого нужно нажать на кнопку создания нового группового звонка, выбрать формат (аудио или видео) и добавить нужных пользователей, пишет «Федеральное агентство новостей».

7 апреля сообщалось, что мессенджер WhatsApp ограничил пересылку пользователями сообщений до одного раза из-за распространения фейков о коронавирусе.

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