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Telegram добавил возможность группировать каналы и чаты

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Фото: Global Look Press
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Функция сортировки чатов по группам, чтобы искать нужный чат было удобнее, появилась в версии Telegram 6.0. Благодаря обновлению пользователи теперь смогут сами создавать папки или использовать настройки по умолчанию.

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Раньше группировать чаты в мессенджере можно было только с помощью приложений Plus Messenger, Teleplus и AiGram Messenger.

Воспользоваться новой опцией можно, когда список чатов становится очень длинным. Функция позволит разделить сообщения, чтобы не пропускать новые. Папки с непрочитанными сообщениями будут оказываться вверху списка.

«Чтобы все чаты справлялись с нагрузкой, а вы не пропустили важные сообщения, мы представляем папки для чатов именно сейчас», — отметили в Telegram.

В версиях для компьютеров папки отображаются как иконки в боковой панели, а в мобильных приложениях — в виде вкладок на экране чатов.

Также теперь владельцы каналов, где более тысячи подписчиков, смогут просматривать статистику. В мессенджере появились и эмодзи на тему коронавируса, сообщает телеканал «360».

25 марта сообщалось, что компания Telegram Group Inc. опротестует запрет на передачу покупателям цифровых токенов Gram. Соответствующую апелляцию на решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк подали адвокаты компании.

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