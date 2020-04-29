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МВД попросило ЦБ дать сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев предложил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной открыть сотрудникам ведомства доступ к банковской тайне, а также заключить соглашение об информационном взаимодействии. Соответствующее письмо есть в распоряжении «Известий».

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Глава МВД указал на инцидент с выводом денег из ФК «Открытие» и Промсвязьбанка (ПСБ) бывшими собственниками банков. ЦБ обнаружил нарушения в работе финансовых предприятий еще в 2016–2017 годах, однако уголовное дело против акционеров было возбуждено только спустя два года. За это время владельцы смогли похитить более 104 млрд рублей.

«Данная ситуация в том числе связана с невозможностью своевременного получения правоохранительными органами сведений и документов, содержащих банковскую тайну», — констатирует Колокольцев в письме.

Кроме того, он посетовал, что кредитные организации отказывают силовикам в предоставлении материалов, ссылаясь на неоднозначность толкования некоторых статей законов. МВД подготовило изменения в законодательство для исправления этой ситуации, говорится в письме.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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