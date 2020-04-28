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Водитель в Пскове ожидает суда за повторное пьяное вождение

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Житель Пскова ожидает суда за повторное вождение в нетрезвом виде. Он был остановлен сотрудниками ГИБДД на улице Коммунальной 14 марта в ночное время.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в городской прокуратуре, мужчина 1984 года рождения управлял Audi80. Он прошел освидетельствование на месте. Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе составило 1,164 мг/л паров этанола. Было установлено, что ранее он уже имел судимость за аналогичное преступление.

Было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Виновному может грозить до двух лет лишения свободы.

Обвинительное заключение утверждено прокурором и передано в суд для рассмотрения по существу.

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