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В ГИБДД назвали недопустимым ограничение скорости на хороших трассах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Ограничение скоростного режима на хороших дорогах местными властями является исключительной мерой, заявил начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников.

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Он подчеркнул, что применять ее можно только в тех случаях, когда все инженерные меры не дали результатов, поэтому сначала дорогу необходимо привести «в нормативное состояние». Причем под этим подразумевается не только ровность дорожного полотна и отсутствие дефектов, но и строительство тротуаров и пешеходных дорожек, а также установка освещения, систем фотовидеофиксации и пр.

«А искусственное занижение скорости на дорогах в хорошем, нормативном состоянии — недопустимо», — рассказал он в интервью «Российской газете» 31 марта.

Черников отметил, что на сегодняшний день местные власти устанавливают скоростной режим, так как являются владельцами дорог.

«Мы можем применить меры, только если знак не соответствует ГОСТу или установлен с нарушением действующих нормативов. Например, его не видно, он скрыт столбом или деревьями. Или его ветром свернуло. Или он не на той высоте установлен. Но скорость на дороге ограничивает ее владелец, и на это Госавтоинспекция сейчас оперативно повлиять не может», — сказал он.

По его словам, подобных ограничений можно было бы избежать, если наделить ГИБДД полномочиями по согласованию схем и проектов организации дорожного движения.

«Тогда мы сможем поставить вопрос, почему на дороге категории 1А, которая рассчитана для скорости 150 км/ч, вы снижаете скорость до 40 км/ч?» — заявил Черников.

Черников добавил, что ГИБДД выступила с предложением наделить ведомство правом участия в рассмотрении проектов и схем организации дорожного движения.

19 марта Черников рассказал, что в ГИБДД разрабатывают законопроект запрещающий въезд в Россию иностранцам, которые не оплатили штрафы за нарушение правил дорожного движения.

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