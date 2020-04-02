Прямой эфир

Под Иркутском инспектор ДПС бегом догнал машину нарушителя

0
Фото: МВД РФ/38.мвд.рф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутской области инспектор ДПС догнал и остановил автомобиль нарушителя, сообщили 1 апреля в пресс-службе регионального управления МВД.

В ведомстве отметили, что в районе поселка Трактовый Зиминского района внедорожник Toyota совершал опасные маневры и игнорировал требования инспекторов ДПС остановиться.

«Он (водитель) грубо нарушал ПДД, создавая реальную угрозу безопасности жизни и здоровью другим участникам дорожного движения», — подчеркнули в МВД.

Сотрудники направлялись за авто, пока водитель не снизил скорость. В этот момент старший лейтенант полиции Евгений Аксенов бегом догнал автомобиль нарушителя, открыл заднюю дверь машины и запрыгнул в салон, иномарка была остановлена.

Выяснилось, что за рулем находился нетрезвый местный житель, также в машине были еще три человека.

В крови нарушителя позже было выявлено 1,87 промилле алкоголя. Кроме того, оказалось, что он ранее был осужден на два года условно за нарушение ПДД.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

28 марта сообщалось, что в Санкт-Петербурге инспекторы ДПС устроили погоню за байкером, который проигнорировал требование остановиться. Операция попала на кадры камер видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пьяный водитель протаранил машину ДПС в Волгограде
В Кургане арестовали стрелявшего в автомобиль ДПС подростка

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печатии массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020