Пересадочный узел построят в Нижнем Новгороде за 50 млн рублей

В Саратове построят транспортно-пересадочный узел на проспекте Гагарина, в районе ипподрома. Проект включили в перечень мероприятий программы по строительству объектов транспортной инфраструктуры на 2020-2021 годы.

Вопрос возведения пересадочного узла обсуждался на заседании городской комиссии по транспорту. Объем финансирования составляет 50 млн рублей. Предполагается, что это будут внебюджетные средства.

Как сказала директор департамента транспорта Елена Лекомцева, чьи слова приводит ИА «НьюсНН», региональный минтранс разрабатывает новую транспортную логистику. Она должна улучшить сообщение между Нижним Новгородом и соседними с ним городами.

Запустить городские и пригородные электрички предложила Горьковская железная дорога. Предполагается, что они будут привозить пассажиров к новому транспортно-пересадочному узлу.

Инициатива будет обсуждаться на заседании городской думы в среду, 29 апреля.