Двухлетний ребенок упал с балкона пятого этажа в Вольске и остался жив

В городе Вольске Саратовской области с балкона пятого этажа упал двухлетний ребенок. ЧП произошло в доме на улице Маршала Жукова. С множественными переломами мальчика госпитализировали.

По данным портала «Вольск.ру», во время происшествия мать ребенка была в состоянии алкогольного опьянения. У нее четверо детей, на старшего ребенка она лишена родительских прав.

ИА «Взгляд-инфо» в региональном министерстве здравоохранения информацию о ЧП подтвердили. Там сказали, что мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии с травмами, характерными для падения. Сейчас за его жизнь борются врачи.

ГУ МВД проводит проверку по факту случившегося. Там подтвердили, что семья ребенка находится на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

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