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«Газпром» прокомментировал сообщения о бунте рабочих «Силы Сибири»

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В компании «Газпром добыча Ноябрьск» прокомментировали сообщения о бунте вахтовиков на Чаяндинском месторождении в Якутии. В пресс-службе предприятия сообщили, что вахтовый поселок относится к другой подрядной организации.

«Указанное вами событие произошло в вахтовом поселке подрядной организации, мы не имеем права комментировать от имени другой компании», — сказали в компании «РИА Новости» 28 апреля.

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На Чаяндинском месторождении разбиты 34 вахтовых поселка различных подрядных организаций «Газпрома», там размещены более 10 тыс. человек.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что вахтовики недовольны условиями проживания, а также недостатком информации о числе заразившихся коронавирусом. Прокуратура инициировала проверку соблюдения прав рабочих.

Глава Якутии Айсен Николаев утверждает, что в вахтовых поселках был проведен тотальный анализ на COVID-19 и количество положительных тестов может быть «очень значительным». По данным оперштаба, коронавирус подтвердился у 16 рабочих, все они вывезены с месторождения. Трое из них уже выздоровели.

По состоянию на 28 апреля, в якутские больницы были госпитализированы 56 человек, еще 39 находятся на лечении в Ноябрьске.

Всего в России подтвердились 93 558 случаев заболевания COVID-19, из них 6411 — за последние сутки. 8456 человек вылечились, 867 пациентов скончались.

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