«ВКонтакте» за год удалила 38,5 млн единиц контента о наркотиках

Социальная сеть «ВКонтакте» удалила в 2019 году 38,5 млн единиц контента по теме пропаганды и распространения наркотиков. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщила администрация соцсети.

Специалисты в течение года заблокировали 1,7 млн профилей и 3 тыс. сообществ, где злоумышленники публиковали такие материалы.

Информацию об этом представили в новом разделе «Центра безопасности» под названием «Здоровая среда». На платформе запрещено рекламировать курительные смеси, марихуану, психотропные вещества, принадлежности для употребления наркотиков и оружие, напоминает администрация «ВКонтакте».

Также из нового раздела «Центра безопасности» пользователи могут узнать, где найти актуальную и достоверную информацию о COVID-19 и как платформа борется с фейковыми новостями о пандемии. Так, только в марте специалисты удалили более 800 тыс. однотипных записей в сообществах и спам-рассылок о коронавирусе.

О подозрительных материалах пользователи могут сообщить с помощью кнопки «Пожаловаться». Она есть у профилей, сообществ, записей, комментариев, фотографий, видео, историй. Время реакции администрации соцсети на жалобы обычно составляет несколько минут.

В начале апреля «Одноклассники» и «ВКонтакте» запустили акцию для поддержки малого и среднего бизнеса на фоне коронавируса.