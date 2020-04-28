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Около 12,5 тыс. машин с нестандартной тонировкой выявили на Ставрополье

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В Ставропольском крае сотрудники ГИБДД останавливают автомобили с нестандартной тонировкой. ЗА время профилактической операции выявлено 12,5 тыс. машин с нарушениями.

По данным Госавтоинспекции, водители, предпочитающие затемненные лобовые стекла, активизировались с наступлением теплой погоды. Около 9 тыс. автомобилистов добровольно ликвидировали пленку до составления протокола о нарушении. Об этом сообщает NewsTracker.

При неисполнении требований о ликвидации тонировки водителю может грозить административный арест до 15 суток.

В конце марта в Ставропольском крае в связи с ростом количества ДТП, вызванных превышением скорости, была объявлена операция «Скорость». Особое внимание инспекторы уделяли автомобилям с номерами из других регионов.

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