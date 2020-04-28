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Лавров назвал объем средств на восстановление экономик стран БРИКС

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средства в рамках кредитной линии банка развития БРИКС можно использовать для восстановления стран после пандемии коронавируса. Об этом во вторник, 28 апреля, заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам состоявшейся видеоконференции с министрами иностранных дел объединения.

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«Обсуждали деятельность нового банка развития БРИКС. В рамках банка принято принципиальное решение о создании специального кредитного инструмента для финансирования проектов по экономическому восстановлению в странах БРИКС», — цитирует министра «РИА Новости». По словам Лаврова, на эти цели в общем предполагается направить до $15 млрд.

По оценке министра, это станет «очень хорошим подспорьем» на выходе экономик стран объединения из кризиса.

Также страны группы актуализируют работу по созданию вакцин от коронавирусов, о которой была достигнута договоренность в 2015 году. Как добавил Лавров, на саммите БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году были достигнуты уже конкретные договоренности по созданию пятистороннего механизма по исследованию и разработке вакцин, в том числе от коронавирусных инфекций, добавляет ТАСС.

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