Стелы с именами павших во время ВОВ солдат установят в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле установят стелы с 26 именами солдат, которые погибли от ран в годы Великой Отечественной войны в местном госпитале. Восстановить данные бойцов помогли специалисты из Санкт-Петербурга.

Стелы появятся на мемориале «Курган». Они будут посвящены солдатам, которые скончались в военном госпитале № 2553. Он располагался на месте нынешней школы № 9.

Имена бойцов были найдены историками Уралвагонзавода, учениками и преподавателями школы. Также в восстановлении данных помог Архив военно-медицинских документов музея Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге. Об этом пишет ТагилСити.Ру.

Большая часть солдат скончалась от ранений в бедро. Они были призваны из Москвы, Татарстана, Белоруссии, Ивановской, Ярославской областей и других мест. Самому младшему бойцу было 19 лет.

Установка стел запланирована на ближайшее время.