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Появилась возможность дистанционного урегулирования по каско

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В мобильном приложении «ВСК страхование» урегулирование по каско стало полностью дистанционным. Об этом 28 апреля сообщили «Известиям» в пресс-службе ВСК.

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Добавилась возможность заявить убыток по каско через мобильное приложение в течение 5–10 минут и в этот же день получить направление на ремонт. Начать оформление произошедшего события и запустить процедуру регистрации убытка по нему можно с помощью кнопки SOS. Кроме того, можно заявить событие, произошедшее не только на территории России, но и в странах СНГ, Европы, а также в других странах мира без дополнительных плат и коэффициентов.

Фото повреждений и необходимых документов можно сделать на смартфоне. Оформление формирований направлений на ремонт также делается автоматически. Система определяет местоположение авто и сразу предлагает выбрать станцию техобслуживания, на которой будет удобно впоследствии осуществить восстановительный ремонт. Перед выбором точки ремонта есть возможность ознакомиться с подробной информацией о ней. Вся информация о стадиях прохождения убытка доступна для отслеживания онлайн.

«Важным преимуществом нашего сервиса является то, что он доступен по любой программе страхования каско, при покупке в мобильном приложении или интернет-магазине», — отметила руководитель Блока развития бизнеса ВСК Ольга Сорокина.

Приложение доступно для смартфонов на платформах iOS и Android.

Ранее, в ноябре 2019 года ВСК стал единственным российским страховщиком, вышедшем в финал международного конкурса The Digital Insurer Innovation Awards, который прошел в рамках фестиваля The Digital Insurer Global LIVEFEST 2019.

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