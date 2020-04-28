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Участок дороги отремонтируют в Тюменской области по нацпроекту

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Фото: «Наш город»
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В Тюменской области отремонтируют участок дороги Богандинское–Червишево–Чаплык протяженностью 7 км. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области.

Дорожники уже приступили к укладке асфальта. Работы планируется выполнить поэтапно, параллельно с фрезерованием других объектов, пишет портал «Наш город».

В управлении отмечают, что завершить работы быстрее позволят хорошие погодные условия и отсутствие плотного автомобильного трафика из-за режима самоизоляции.

Ремонт проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Всего в 2020 году в Тюмени и Тюменском районе приведут в порядок 11 объектов протяженностью 34 км.

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