График ремонта дорог в Омской области из-за пандемии не изменится

Ремонт дорог в Омской области пройдет строго по графику, даже в условиях пандемии. Его соблюдение гарантировали в региональном министерстве строительства.

Как сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН» со ссылкой на вице-губернатора, министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Антона Заева, большинство контрактов на ремонт дорог было заключено осенью и зимой. Подрядчики успели закупить всё необходимое и уже приступили к ремонтным работам. Они проходят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Так, ООО «Стройсервис» уже проводит фрезерование асфальтобетонного покрытия на одном из объектов.

До конца года в регионе должны отремонтировать 18 дорожных объектов. На 14 из них контракты уже есть. Еще два договора заключат в конце мая. Всего же по нацпроекту в Омской области планируется отремонтировать 134,2 км дорог регионального и межмуниципального значения. На эти цели выделяется более 2,9 млрд рублей. Деньги поступят из бюджетов разных уровней.

В январе сообщалось, что в Омской области снизилась смертность в результате ДТП. Этот показатель в 2019 году уменьшился на 25% по сравнению с 2018 годом. В УГИБДД по Омской области отметили, что причина — в комплексном подходе к ремонту и обустройству дорог.