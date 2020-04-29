Режим лежа: что делают спортсмены в самоизоляции

Всемирный карантин сорвал множество крупных международных спортивных соревнований. Оргкомитет Олимпиады в Токио уже заговорил о возможности полной отмены Игр, ранее перенесенных на 2021 год. Однако спортсменам при любых сценариях развития ситуации необходимо поддерживать форму, и каждый из них приспосабливается как может. Так, британской спринтерше Дезире Генри приходится проводить тренировки на поле для гольфа на окраине Лондона. Что придумали другие сильнейшие атлеты мира — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Carl Recine
Британский триатлет Ллойд Бебингтон приспособил для тренировок бассейн на своем садовом участке, пока не потеплело и его не заняли домашние
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Фото: REUTERS/Washington Alves
Игрок бразильской национальной команды по волейболу Исаак Виана Сантос надевает спортивную форму и чеканит мяч у себя на кухне
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Фото: REUTERS/Lee Smith
Джо Мьюр, участница британской сборной по пятиборью, занимается фехтованием на родительской ферме в Шотландии
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Фото: REUTERS/Aleksandra Szmigiel
Польский метатель диска, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Петр Малаховский готовится к выступлению в Токио в своем саду в Варшаве
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Фото: REUTERS/Zoubeir Souissi
29-летняя Марием Хамрани, прошедшая квалификацию на Игры в Токио, пока боксирует во дворе своего дома в Тунисе
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Фото: Getty Images/Bongarts/Lars Baron
Немецкий пловец Дамиан Вирлинг и его брат Данило устраивают заплывы в родительском доме в Эссене
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Фото: Getty Images/Marco Mantovani
Итальянский паралимпиец, обладатель множества наград европейских и мировых чемпионатов Роберто Ла Барбера самоизолировался в Алессандрии
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Фото: Getty Images/Ryan Pierse
Австралийская пловчиха Бронте Кэмпбелл в своем доме в Сиднее
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Фото: Getty Images/Kai Schwoerer
Игрок новозеландской сборной по футболу Аннали Лонго тренируется в одиночестве в своем гараже в Крайстчерче
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