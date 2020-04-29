Режим лежа: что делают спортсмены в самоизоляции

Всемирный карантин сорвал множество крупных международных спортивных соревнований. Оргкомитет Олимпиады в Токио уже заговорил о возможности полной отмены Игр, ранее перенесенных на 2021 год. Однако спортсменам при любых сценариях развития ситуации необходимо поддерживать форму, и каждый из них приспосабливается как может. Так, британской спринтерше Дезире Генри приходится проводить тренировки на поле для гольфа на окраине Лондона. Что придумали другие сильнейшие атлеты мира — в фотогалерее «Известий»