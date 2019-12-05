Крайние меры: лучшие фотографии экстремального спорта

Подведены итоги конкурса Red Bull Illume, самого именитого в мире соревнования фотографов, снимающих экстремальные виды спорта. Победителем стал житель Таити Бен Туар, поймавший момент выхода из волны знаменитого серфингиста Эйса Бьюкена. Эта и другие работы, вышедшие в финал конкурса, — в фотогалерее «Известий»