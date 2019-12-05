Крайние меры: лучшие фотографии экстремального спорта

Подведены итоги конкурса Red Bull Illume, самого именитого в мире соревнования фотографов, снимающих экстремальные виды спорта. Победителем стал житель Таити Бен Туар, поймавший момент выхода из волны знаменитого серфингиста Эйса Бьюкена. Эта и другие работы, вышедшие в финал конкурса, — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Robin O'Neill/Red Bull Illume
Робин О'Нил запечатлел лыжника-экстремала Криса Рубенса среди снегов Пембертона в Британской Колумбии
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Фото: Enric Gener/Red Bull Illume
Ныряльщица Веро Видал проплывает под килем яхты у берегов Минорки
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Фото: Chris Tedesco/Red Bull Illume
Мотогонщик Том Парсонс преодолевает уникальный пустынный ландшафт в Юте
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Фото: Philip Platzer/Red Bull Illume
Экстремал Марко Фюрст качается на качелях в небе над австрийским городом Фромбергом
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Фото: Jay French/Red Bull Illume
Билли Миклем и Сэм Миннелл несутся со склона горы в Новой Зеландии, не щадя колес своих байков
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Фото: Alexander Wick/Red Bull Illume
Команда альпинистов отдыхает на стене Салате во время восхождения на скалу Эль-Капитан в национальном парке Йосемити, США
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Фото: Mahallia Budds/Red Bull Illume
Коул Крейсс демонстрирует искусство владения вейкбордом
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Фото: Jean-Baptiste Liautard/Red Bull Illume
Жан-Батист Лиотар получил поощрительный приз за эту зеркальную фотографию велосипедиста Джереми Бертье в прыжке
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Фото: Lorenz Holder/Red Bull Illume
Кадр Сенада Гросича, пролетающего среди знаменитых Темных Изгородей в графстве Антрим, Северная Ирландия, принес Лоренцу Холдеру специальный приз фотоагентства EyeEm
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Фото: Christian Gisi/Red Bull Illume
Группа альпинистов поднимается на гряду Миттелеги в Швейцарских Альпах
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Фото: Laurence Crossman-Emms/Red Bull Illume
В категории Innovation by Sony победил Лоренс Кроссмен-Эммс, поймавший в объектив Кэти Уинтон посреди уэльского бездорожья
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Фото: Geoff Coombs/Red Bull Illume
Эндрю Райзбол ради эффектного кадра проплыл между ледяными глыбами и затонувшим во время Второй мировой кораблем у побережья Канады
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Фото: Noah Wetzel/Red Bull Illume
В категории RAW победа досталась Ноа Ветцелю за съемку велогонщика Криса Бьюла во время полного солнечного затмения над Вайомингом
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Фото: Nicolas Pina/Red Bull Illume
Экстремальный спорт не терпит капитуляции перед погодными условиями: серфингисты греются на заснеженном пляже
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