Сердечный удар: как тренируется 86-летний японский спортсмен

86-летний Рюити Нагаяма — старейший активный игрок токийского регбийного клуба «Фуваки». Однако есть здесь спортсмены постарше и поспокойнее — троим членам клуба уже перевалило за 90. В Японии существует порядка 150 подобных объединений, где состязаются регбисты в возрасте старше 40 лет
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Рюити по профессии врач, и до сих пор практикует. Он хорошо осознает риски, связанные с его увлечением
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«С тех пор как я играю в клубе, я много раз ломал ребра и один раз сломал ключицу, — рассказывает спортсмен и пренебрежительно пожимает плечами. — Но я не могу не играть»
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Рюити постоянно работает над своим телом — не только на поле, но и дома перед телевизором
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
За питанием спортсмена следит его дочь
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Это может прозвучать странно, но после того как я потерял свою жену много лет назад, я был бы не против умереть, играя в регби», — говорит он
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
На сайте клуба, в котором занимаются многоопытные игроки, висит инструкция с мерами предосторожности, которые им необходимо соблюдать, и ссылка на компанию, которая занимается страхованием жизни
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
По словам игроков, атмосфера в клубе великолепная. После жестоких схваток на поле все собираются и весело обсуждают игру, никто не ругается
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Япония давно входит в топ-10 стран по числу игроков в регби — по последним данным, их здесь более 120 тыс.
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
По данным генерального директора «Фуваки» Мицуаки Окаджимы, в японских клубах в настоящее время играют около 10 тыс. ветеранов регби. Только в его клуб ходят 300 игроков всех возрастных категорий
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
В стране, где одиночество пожилых людей считается очень серьезной проблемой, регби — не только средство для поддержания хорошей физической формы, но и возможность вести активную социальную жизнь
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Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
«Для меня нет ничего лучше, чем регби», — говорит 86-летний Рюити
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