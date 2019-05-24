Белая гвардия: чем занимаются на работе и в быту японские гейши

Гейши существуют в Японии с XVIII века. Их одежда, а также арсенал средств, используемых для увеселения мужской компании, не меняются столь же давно. Гейша обязана уметь вести светскую беседу, разливать чай, играть на сямисене, а вот сексуальные услуги от нее ожидать бессмысленно. Этим в старой Японии занимались женщины, называвшиеся юдзе («женщина для игр»)