Белая гвардия: чем занимаются на работе и в быту японские гейши

Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
В Токио проходит 95-й фестиваль танца гейш Адзума Одори. В танцевальном зале Симбаси соберутся входящие в одноименный союз гейши, чтобы продемонстрировать свои таланты. «Известия» посомтрели, как сегодня живут представительницы одной из древнейших японских профессий
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Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
Гейши существуют в Японии с XVIII века. Их одежда, а также арсенал средств, используемых для увеселения мужской компании, не меняются столь же давно. Гейша обязана уметь вести светскую беседу, разливать чай, играть на сямисене, а вот сексуальные услуги от нее ожидать бессмысленно. Этим в старой Японии занимались женщины, называвшиеся юдзе («женщина для игр»)
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Фото: Getty Images/Jeremy Sutton-Hibbert
Гейша-ученица называется майко (танцующее дитя). Обучение начинается в 15 лет и продолжается обычно до 20
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Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Klaus-Werner Friedrich
Еще в 1920-е в Японии работало более 80 тысяч гейш. Сегодня их осталось не более тысячи, все они живут в Киото и Токио
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Фото: Getty Images/UIG/Andia
В отличие от полноправных гейш, которые имеют право носить парик, майко вынуждены тщательно ухаживать за своими сложными прическами
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Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Майко носят специальные сандалии-гета, называемые окобо, напоминающие ренессансные венецианские туфли-цокколи. Прошедшие обучение гейши носят сандалии-дзори на плоской подошве
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Фото: Getty Images/Junko Kimura
Само слово «гейша» записывается двумя иероглифами, означающими «человек» и «искусство». Сами японцы чаще используют более точный термин «гейко», означающий «женщина, занимающаяся искусством»
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hitoshi Yamada
Отличить майко от гейши легче всего по кимоно: у учениц оно обычно более яркое и вычурное. Но белила на лице и ярко-красная помада общие и для учениц, и для профессионалок
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Фото: REUTERS/Issei Kato
В течение года в Киото и Токио проходят несколько фестивалей танца гейш
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Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota
Возрастного ограничения на работу гейшей не существует. Токийская гейко Кокин продолжает заниматься игрой на сямисене и принимает заказы и в 98-летнем возрасте
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