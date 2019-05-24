Прямой эфир

Белая гвардия: чем занимаются на работе и в быту японские гейши

Их количество уменьшается год от года
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
В Токио проходит 95-й фестиваль танца гейш Адзума Одори. В танцевальном зале Симбаси соберутся входящие в одноименный союз гейши, чтобы продемонстрировать свои таланты. «Известия» посомтрели, как сегодня живут представительницы одной из древнейших японских профессий
На весь экран
Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library
Гейши существуют в Японии с XVIII века. Их одежда, а также арсенал средств, используемых для увеселения мужской компании, не меняются столь же давно. Гейша обязана уметь вести светскую беседу, разливать чай, играть на сямисене, а вот сексуальные услуги от нее ожидать бессмысленно. Этим в старой Японии занимались женщины, называвшиеся юдзе («женщина для игр»)
На весь экран
Фото: Getty Images/Jeremy Sutton-Hibbert
Гейша-ученица называется майко (танцующее дитя). Обучение начинается в 15 лет и продолжается обычно до 20
На весь экран
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Klaus-Werner Friedrich
Еще в 1920-е в Японии работало более 80 тысяч гейш. Сегодня их осталось не более тысячи, все они живут в Киото и Токио
На весь экран
Фото: Getty Images/UIG/Andia
В отличие от полноправных гейш, которые имеют право носить парик, майко вынуждены тщательно ухаживать за своими сложными прическами
На весь экран
Фото: Getty Images/Corbis/Art in All of Us/Eric Lafforgue
Майко носят специальные сандалии-гета, называемые окобо, напоминающие ренессансные венецианские туфли-цокколи. Прошедшие обучение гейши носят сандалии-дзори на плоской подошве
На весь экран
Фото: Getty Images/Junko Kimura
Само слово «гейша» записывается двумя иероглифами, означающими «человек» и «искусство». Сами японцы чаще используют более точный термин «гейко», означающий «женщина, занимающаяся искусством»
На весь экран
Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Hitoshi Yamada
Отличить майко от гейши легче всего по кимоно: у учениц оно обычно более яркое и вычурное. Но белила на лице и ярко-красная помада общие и для учениц, и для профессионалок
На весь экран
Фото: REUTERS/Issei Kato
В течение года в Киото и Токио проходят несколько фестивалей танца гейш
На весь экран
Фото: REUTERS/Kiyoshi Ota
Возрастного ограничения на работу гейшей не существует. Токийская гейко Кокин продолжает заниматься игрой на сямисене и принимает заказы и в 98-летнем возрасте
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017