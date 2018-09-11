Прямой эфир

Под маской леди: артисты театра кабуки в Москве

На сцене Театра имени Моссовета показали традиционное японское искусство
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
В рамках Международного театрального фестиваля имени А. П. Чехова в Москве идут выступления японского театра Сётику Гранд Кабуки. Портал iz.ru подготовил фотогалерею о гастролях
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Были показаны пьесы «Ёсияма» Такэды Идзумо II, Миёси Сёраку и Намики Сэнрю I и «Кэйсэй Хангонко» Тикамацу Мондзаэмон
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Слово «кабуки» означает «искусное пение и танцы». Это один из традиционных видов японского сценического искусства
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Жанр кабуки появился в XVII веке на основе народных танцев и песен. Считается, что первой исполнительницей стала в 1603 году Окуни, служительница синтоистского святилища Идзумо Тайся
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Несмотря на то что основательницей жанра была женщина, в дальнейшем кабуки стал прерогативой актеров-мужчин, исполняющих все роли
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Сцена в театре кабуки отличается от традиционной для европейского театра. Актеры входя на нее через авансцену ханамити («цветочная тропа»), расположенную прямо в зрительном зале
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Для кабуки характерны сложный грим и вычурные костюмы, несущие важную символическую нагрузку
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
После Москвы артисты отправятся в Санкт-Петербург, где выступят на сцене Большого драматического театра им. Г.А. Товстоногова
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Женщинам запрещено выступать в театре кабуки с 1629 года. С 1653 года запрет был распространен и на юношей. Власти объясняли это заботой об общественной нравственности
На весь экран
Артисты японского театра кабуки в сцене пьесы «Ёсияма»
Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
Театры кабуки редко выезжают с гастролями за пределы Японии, так что нынешние выступления дают почти уникальную возможность познакомиться с этим древним искусством
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017