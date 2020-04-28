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Около 35 тыс. саженцев цветов высадят в Орле

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В Орле начались работы по декоративному озеленению города. До конца апреля и в мае в городе высадят более 35 тыс. саженцев цветов.

Растения появятся в парках, скверах а также на улицах. В частности, цветочные клумбы планируют разбить в сквере Орловских партизан, на воинских захоронениях общественных кладбищ, в сквере Воинов-интернационалистов. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

На текущий момент в Орле также высажено около 1,2 тыс. деревьев. Работы будут продолжены.

В ходе экологического двухмесячника в городе собрали более 450 кубометров мусора. Экологические бригады ликвидировали свалки на улицах Октябрьской, Космонавтов, Городской и 4-й Курской.

Работы по благоустройству завершены на трех из 11 воинских захоронений. Все мероприятия планируют завершить до 1 мая.

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