Эксперт прокомментировал законопроект о регистрации смартфонов по IMEI

Обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI) действительно может помочь снизить количество краж мобильных устройств, рассказал «Известиям» партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов 28 апреля.

Ранее в этот день «Коммерсант» написал, что с 1 июля 2021 года в России может появиться обязательная регистрация смартфонов по заводскому номеру (IMEI).

«Если мошенники будут знать, что телефон в случае утери может быть оперативно заблокирован, то теряется смысл такой кражи. Возможно, такая мера снизит количество преступлений, связанных с похищением мобильных устройств», — сказал эксперт.

По его словам, постановка устройств на учет по заводскому номеру действительно позволит мобильным операторам блокировать номер, а правоохранительным органам быстрее найти украденный мобильник.

«Хотя уже сейчас это возможно, но в законопроекте речь идет о том, чтобы внести в единую базу все устройства, имеющиеся и попадающие в Россию из-за рубежа. Такая мера также позволит использовать информацию с пользой для владельцев: можно будет быстрее найти украденный гаджет, отследить местоположение ребенка, другого родственника и так далее», — добавил Мясоедов.



В случае принятия законопроекта стоимость смартфонов и планшетов может незначительно вырасти. Цена на эти устройства растет и так в последнее время, по причине роста курса доллара, добавил специалист.

Первый проект закона был разработан в 2019 году и предполагал регистрацию мобильных телефонов по IMEI их импортерами. То есть при покупке смартфона за рубежом гражданин должен будет его зарегистрировать.

Для новых устройств процедура будет платной — около 100 рублей. В доработанной версии законопроекта отмечается, что устройства, которые используются в РФ на момент вступления документа в силу, зарегистрируют бесплатно.

Сообщается, что при совпадении IMEI с другим номером или отказа от регистрации мобильный оператор сможет заблокировать телефон.

Ранее, 22 апреля, «Известия» писали, что «серый» рынок смартфонов в России с января сократился на 70–80%. Больше всего это коснулось iPhone — объем нелегально ввезенного товара снизился на 90%.